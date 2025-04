Preparate le papille gustative: dall’1 al 4 Maggio, i Giardini Pubblici di Ravenna in Viale Santi Baldini si trasformano in un tripudio di profumi, sapori e musica con il ritorno di Truck’n’Food, il festival dello street food che ogni anno richiama migliaia di buongustai da tutta Italia, appuntamento ormai irrinunciabile per il ponte del Primo Maggio ravennate.

L’edizione 2025 promette di essere ancora più esplosiva: decine di food truck provenienti da ogni angolo del Paese – e non solo – porteranno in città le migliori specialità regionali e internazionali, con piatti gourmet cucinati al momento, prodotti tipici, birre artigianali e dolci da sogno.

Un’immancabile selezione di panini e hamburger, veri simboli dello street food, che Vizi e Virtù propone nelle versioni sia vegetariane che classiche, oltre a quelli con salmone, mentre la Stracotteria farà degustare lo sfizioso panino con lo stracotto. Da Tris Home si potranno trovare sia le versioni con il pulled pork e i chicken burger, mentre Noatri propone una selezione di specialità marchigiane in versione street, oltre a panini gourmet e varietà di fritti; gli amanti delle fritture potranno assaporarle anche in versione marittima, grazie a Donato Fish e alle sue fritture di pesce. Dalla macelleria di Angela e Dino On the Road arrivano a Ravenna il pulled pork e la succulenta porchetta; il viaggio nel gusto farà tappa tra i sapori partenopei con le pizze a portafoglio e le frittatine di Esse Il Mondo Partenopeo, mentre dalla Puglia arrivano i prelibati hamburger di podolica portati da Peppe Tudisco. Da Eleven11 in arrivo invece olive ascolane ed irresistibili selezioni di fritti. In questo travolgente viaggio tra le ricette delle varie regioni, non potevano mancare i sapori della cucina siciliana, che arrivano per l’occasione a Ravenna portati da Il Padrino, con le sue panelle, il pane ca’meusa e gli sfincioni. Gli amanti dei classici emiliani saranno più che accontentati grazie alla selezione di ricette direttamente dalla cucina parmigiana di Gusto Parma, da cui si troveranno i celebri tortelli verdi, gli anolini sia in brodo che in crema di parmigiano e l’amatissimo gnocco fritto con salumi. Chi predilige le note speziate ed esotiche della cucina indiana, non resterà deluso dai doner kebab e gli altri piatti tipici di Sarbjit Punjabi Streetfood. Inammissibile concludere questa inebriante esperienza tra i piatti delle varie tradizioni senza concedersi un dolce di Red Velvet Cafè: atmosfere e suggestioni dalla pasticceria made in U.S.A con cookie fragranti, cioccolatosi brownie e burrosi cupcake, oltre naturalmente ad un irrinunciabile caffè.

Truck’N’Food rinnova le sue promesse di divertimento con un programma musicale che farà ballare il pubblico e i visitatori per tutti i 4 giorni dell’evento. Il Primo Maggio per festeggiare la Festa dei Lavoratori, una giornata organizzata da CGIL, CISL e UIL che vedrà alle 16.30 il concerto dei The Velvet Riders seguito alle 18 dai The Spares, mentre dalle 15.00 sarà attivo lo spazio bimbi.

Venerdi 2 Maggio si aprirà alle 19.00 con un Dj Set e alle 21.00 si esibirà l’irresistibile ed irriverente musica di Mr Cedro con la sua band, per un concerto dall’altissimo tasso di divertimento garantito. Sabato 3, Dj Set in apertura dalle 18.30 e dalle 21.00 concerto dei The Hula Baby, fresca band bresciana che rievoca usi e costumi dei mitici anni 50, portando sul palco il luccichio e le note del Rock & Roll più autentico. Gran finale domenica 4, quando alle 18.00 si esibiranno i Giallo Blues, portando un repertorio che si rifà al bluesrock e spazia dai diversi riarrangiamenti di classici e standard del blues fino ai più recenti artisti del panorama mondiale. In chiusura finale, dalle 20.30 uno speciale dj set.

Dal 1° la 4 Maggio 2025 il meglio della cucina nazionale, e non solo, in versione street food, sarà la protagonista insieme alla musica dal vivo e a quella tramessa dal media partner Radio Bruno, per la nuova edizione di Truck’N’Food Festival, nei Giardini Pubblici di Viale Santi Baldini a Ravenna