Da venerdì 17 a domenica 19 ottobre Lugo ospita la terza edizione di Vén – Vignaioli e terroir, l’evento dedicato al vino artigianale, ai vignaioli indipendenti e alla valorizzazione del territorio. Tre serate all’insegna del buon bere, del cibo di qualità e della convivialità, nella cornice storica delle logge del Pavaglione e di piazza Mazzini.

Come nelle edizioni precedenti, l’accesso alle degustazioni – venerdì e sabato dalle 18 alle 24, domenica dalle 16 alle 22 – sarà possibile acquistando il kit degustazione, composto da un calice e cinque gettoni, ognuno valido per un assaggio presso i produttori presenti.

All’interno della piazza sarà attiva un’area con proposte gastronomiche di vario genere per accompagnare i calici. Sarà inoltre presente un punto enoteca, dove i visitatori potranno acquistare i vini in degustazione a prezzo cantina, sostenendo direttamente i produttori.

Nel Salone estense della Rocca di Lugo, durante le tre giornate si svolgeranno incontri, degustazioni guidate e momenti di formazione a cura di relatori ed esperti del settore, per chi desidera approfondire e scoprire di più sul mondo del vino naturale, artigianale e territoriale.

Novità di questa edizione sarà la lotteria del vino, che ogni sera metterà in palio tre bottiglie di grande pregio tra tutti i partecipanti.

«L’obiettivo di Vén è chiaro – raccontano gli organizzatori Giacomo Ghiselli e Matteo Sangiorgi Rossi -: avvicinare appassionati e curiosi al mondo del vino e raccontare il lavoro, la dedizione e la filosofia dei vignaioli. Ma non solo. Vén nasce anche con uno spirito profondamente comunitario e solidale: l’evento è pensato per valorizzare il centro storico di Lugo, dare linfa alle attività commerciali locali e soprattutto sostenere iniziative di beneficenza».

Come già nelle scorse edizioni, parte del ricavato sarà destinato a chi opera sul territorio per la sicurezza e la tutela della comunità, con particolare attenzione a chi ha lavorato e lavora per fronteggiare le emergenze causate dalle alluvioni che hanno colpito duramente la Romagna negli ultimi anni.

L’iniziativa è promossa e organizzata dall’associazione Vén – Vignaioli e terroir, con il sostegno del Comune di Lugo.