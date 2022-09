Torna anche quest’anno al Centro Sportivo Liberazione di Cervia, la Festa dello Sport giunta alla sua decima edizione.

Una due giorni per tutti, bambini, giovani e famiglie, ricca di eventi, musica, spettacoli, incontri, all’insegna della cultura sportiva, dello spirito di squadra, delle buone pratiche e di uno stile sano di vita.

Lo sport è aggregazione e solidarietà, una scuola di vita che aiuta a crescere i cittadini di domani, trasmettendo valori profondi nella formazione dei ragazzi, grazie anche all’impegno delle tante associazioni sportive.

La festa si aprirà sabato 24 settembre alle 14.30 fino alle 18.30 con centinaia di ragazze e ragazzi che si misureranno sul campo in esibizioni non agonistiche nelle diverse discipline sportive e sarà allietata dai canti e dalla musica del coro “Cerviagospel Choir”.

Domenica 25 settembre poi si ricomincerà alle ore 10.00 e vedrà la tradizionale sfilata degli iscritti alle associazioni sportive locali, aderenti alla Consulta dello Sport di Cervia, promotrice della manifestazione, col concorso dell’Assessorato allo Sport.

Alle 12.30 un incontro con l’avv. Ernesto Russo su “Tempo di scelte nel mondo dello sport”.

Ospite della festa di domenica pomeriggio sarà il cabarettista e comico Andrea Vasumi.

Nell’occasione saranno premiate le scuole primarie per l’obiettivo ambientale 2021-2022 per il progetto “Un Piedibus per la città”.

Il sipario di questa edizione calerà alle 18.30 con un caloroso e corale arrivederci al prossimo anno.