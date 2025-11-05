Topi aumentati a Ravenna. L’assessore Schiano: “Sono un 30% in più. Tante le cause”

Topi aumentati a Ravenna. In base alle trappole distribuite dal Comune (634 trappole distribuite l’anno scorso gratuitamente, 1034 trappole quest’anno), si stima un aumento del 30% degli esemplari. Diverse le cause, a cominciare dalla riduzione delle giornate con basse temperature. L’autunno è inoltre sempre coinciso con un picco della riproduttività per questi animali, con una gestazione da parte delle femmine di appena una ventina di giorni. Per diversi motivi, poi, gli animali oggi sono portati a spostarsi maggiormente e di conseguenza aumentano gli avvistamenti da parte dei cittadini.