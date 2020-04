Tomba di Dante: il cantiere viene coperto dal disegno originale del sepolcro

“La nostra storia e la nostra cultura ci tengono uniti anche in un momento così difficile. Servono obiettivi, serve guardare soprattutto avanti, ma con la consapevolezza di quello che viviamo e abbiamo alle spalle” L’assessore al Turismo Giacomo Costantini ha commentato così l’installazione avvenuta oggi del telo a copertura del cantiere per il restauro della Tomba di Dante. Il sito culturale è stato scelto dall’amministrazione comunale come simbolo della rinascita verso cui andrà la città dopo la crisi sanitaria dettata dal coronavirus.

Sul telo è stato raffigurato il disegno originale dell’architetto Camillo Morigia che progettò la tomba. In questo modo cantiere e operai non saranno visibili ai passanti, restituendo alla zona dantesca un aspetto più elegante