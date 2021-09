Sfuma purtroppo anche oggi il sogno di una finale olimpica per Jacopo Cappelli, classificatosi quattordicesimo nella carabina da 50 metri a tre posizioni all’Asaka Shooting Center. 1132-22x il totale fatto segnare dal faentino al termine delle 12 serie di tiro in tre differenti posizioni. 9.433 la media fatta segnare. L’ultimo atleta qualificato per la finale, Abdulla Sultan Alaryani, ha fatto segnare un punteggio di 1154.30x con una media di 9.617.

A dimostrazione comunque che anche oggi il livello di atleti in gara era molto alto, il primo qualificato, il sudcoreano Sungchul Ju, ha stabilito il record paralimpico per le prove di qualificazione. Stesso risultato aveva fatto segnare il connazionale Jinho Park nelle prove precedenti di tiro a segno i giorni scorsi.

Segno evidente di come sia minima la distanza fra gli atleti in pedana e di come sia fondamentale mantenere la concentrazione per tutta la durata della gara, la medaglia d’oro in finale è andata proprio ad Abdulla Sultan Alaryani, l’ultimo qualificato per le finali. L’atleta degli emirati arabi ha fatto segnare 453.6. Secondo il serbo Laslo Suranji con 452.9, terzo il sudcoreano Younjip Shim con 442.2, rispettivamente terzo e quinto nella fase preliminare.

Jacopo Cappelli sarà nuovamente in gara domenica mattina per la carabina da 50m da sdraiato.