Una primavera di tempo non sempre clemente per gli sport all’aperto, ha visto brillare gli atleti faentini dell’Orienteering, specialità che associa doti atletiche con capacità di veloce elaborazione mentale e lucida tattica di gara. Nella 4a tappa di Coppa Italia Sprint, corsa nel centro storico di Serina (BG), Daniele Jabr si è aggiudicato l’argento nella categoria M40, a pochi secondi dal primo classificato. Piazzamento nella parte avanzata della classifica per Mauro Bussi (M50). Sempre in provincia di Bergamo, a Dossena, partecipanti da tutta Italia hanno affrontato la 2a tappa di Coppa Italia Forest. La tipologia di percorso, non particolarmente idonea alle caratteristiche di Jabr e Bussi, non ha impedito loro di competere al massimo delle possibilità e classificarsi rispettivamente al 7° e al 18° posto delle loro categorie.

I successivi Campionati Italiani si sono svolti nella foresta del Cansiglio (BL), meravigliosa cornice per la vittoria di Mauro Bussi nella categoria Direct, davanti anche ad atleti stranieri non in gara per il titolo. A completare il successo anche l’ingresso, sempre di Bussi, nella top ten della competizione sulla media distanza, corsa sullo stesso percorso di un tappa di Coppa del Mondo.

Ultima fatica in ordine di tempo, la prima prova del Trofeo Emilia-Romagna, organizzata dalla Polisportiva Circolo Dozza, dove Mauro Bussi ha strappato un meritatissimo bronzo; buon riscontro anche per Mattia Rontini nella categoria ME.

Grande impegno, quello di Mattia anche fuori dall’ambito agonistico, per far conoscere questo sport tramite lezioni ai bambini delle scuole Carchidio Strocchi dove ha sede la società.