Trasferta reggiana per gli Arcieri Bizantini Ravenna che sabato e domenica hanno preso parte al “XVI° TROFEO FIUME SECCHIA” organizzata dagli Arcieri Orione presso il Parco Secchia a Villalunga di Casalgrande (RE).

Doppia gara, doppio percorso e anche doppi risultati.

Sabato 7 maggio, in una giornata dai colori incerti e dalla pioggia a tratti i bizantini fanno centro tre volte.

Ci prende bene le misure Marcello Tozzola che, chiusa la gara a pari punti con Alessandro Draghetti degli Arcieri Re Bertoldo, per differenza ori riesce a salire sul gradino più alto del podio aggiudicandosi la medaglia d’oro con il punteggio di 326 nella categoria master maschile OL.

Buona prestazione anche per Angela Padovani che si impone alle sue avversarie salendo anche lei sul gradino più alto del podio. Con il punteggio di 278 stacca di quasi tre lunghezze (27 punti) la trentina Stefania Giavelli degli Arcieri Altopiano Pinè, conquistando la medaglia d’oro nella categoria master femminile AN.

Completa la tripletta Sofia Fuschini, medaglia d’oro per la categoria junior femminile OL con il punteggio di 281.

Niente da fare per gli altri OL, CO e AN in gara. Alessandro Farinella, con il punteggio di 286 ottiene il 6° posto nella categoria OL senior maschile. 9° posto per Denis Costantini per la divisione compound e il punteggio di 356, mentre Fabrizio Ronzitti si piazza 8° per l’arco nudo senior maschile con il punteggio di 133.

Padovani e Tozzola ci riprovano il giorno dopo su un percorso diverso. Leggero miglioramento per Tozzola che anche domenica 8 maggio si aggiudica la prima piazza nella categoria master maschile OL con il punteggio di 329, mentre Angela Padovani mantiene sostanzialmente inalterato il punteggio chiudendo con 277 e conquistando la medaglia d’oro per la categoria master femminile AN.

Domenica 8 maggio bene anche Mirko Sebastian Grassi che, in trasferta in Toscana, prende parte al “Trofeo Targa 2022” a Pistoia. Mirko chiude al primo posto per la classe junior maschile OL con il punteggio di 499 (252+247) ma deve cedere il passo al suo avversario ai quarti degli scontri diretti, perdendo 3-7 e piazzandosi 5° assoluto maschile olimpico.