Il 22 e il 23 novembre si è tenuta, presso la palestra dell’Istituto Perdisa a Ravenna, il “Trofeo Città di Ravenna” la consueta gara di casa degli Arcieri Bizantini. Buona la partecipazione, con circa 130 atleti provenienti da tutta l’Emilia Romagna.

Tanti i risultati dei nostri giallorossi, soprattutto in campo giovanile, dove i piccoli giallorossi realizzano ben 9 podi individuali e 4 di squadra, tutti nella divisione arco olimpico.

Medaglia d’oro per Nicola Barlotti nella categoria AM con il punteggio di 519. Nella stessa categoria 5° Felipe Ernesto Castro Ramirez con 352 e 6° Gabriele Nati con 345.

In campo femminile le nostre allieve sfoderano una tripletta: medaglia d’oro per Margherita Turci con il punteggio di 477, argento per Cecilia Bonucci, alla sua prima gara, con 306 e bronzo per Elena Bertazzini con 282.

Unica partecipante bizantina nella categoria OLJF, Nicole Morrongiello vince la medaglia d’argento con il punteggio di 433.

E’ tutto giallo rosso anche il podio dell’OL GF. Medaglia d’oro per Anna Maria SHENGELIA con il punteggio di 437; a un solo punto di distanza, argento per la compagna di squadra Sara Baldini che chiude con 436 e bronzo per Noemi della Rocca con 407. Completano la classifica Emily Bazzocchi 4° a 323 e Maria Cristina Curto 5° a 231.

In campo maschile i nostri giovanissimi centrano il terzo posto con Michelangelo Merengo che vince la medaglia di bronzo con il punteggio di 475. Alan Rambelli 4° a 451 e 5° Rosa Juan Cruz a 347.

Sul podio anche le categorie senior, dove le ragazze dell’AN sfoderano una bella doppietta.

Medaglia d’oro per Donatella Domini con il punteggio di 479 seguita a ruota dalla compagna di squadra Sabrina Bandini che si aggiudica la medaglia d’argento con il punteggio di 477. Chiudono la classifica Matelda Miolo 4°con 471 e Sara Segurini 6° con 412.

Loris Miolo, AN MM, 10° con 410.

Nell’individuale arco OL MM il migliore dei bizantini è stato Marco Magli 7° con il punteggio di 527, seguito da Carlo Fogliazza 9° con 522. Chiudono la classifica Giovanni Topi 18° con 487 e Giancarlo Casadio 24° con 441.

Per l’arco CO, categoria SM, Denis Costantini chiude al 9° posto con il punteggio di 561.

Gli ottimi risultati realizzati nell’individuale fa conquistare ai ravennati anche 5 podi di squadra.

Quattro dei cinque podi sono merito del settore giovanile che realizza un poker di ori con le categorie allievi, maschile e femminile e giovanissimi, maschile e femminile.

Oro per Nicola Barlotti, Felipe Castro Ramirez, Gabriele Nati, OL AM con il punteggio di 1216 e per le ragazze OL AF, Margherita Turci, Bonucci Cecilia, Bertazzini Elena con il punteggio di 1065.

Ancora oro per i giovanissimi dell’OL GM Michelangelo Merengo, Alan Rambelli, ROSA Juan Cruz con il punteggio di 1273 e per le ragazze Shngelia Anna Maria, Sara Baldini, Noemi Della Rocca con il punteggio di 1280.

Ultimo podio di squadra quello delle ragazze dell’AN SF, Donatella Domini, Sabrina Bandini e Matelda Miolo, che vincono la medaglia d’oro con il punteggio di 1427.

Podio sfiorato per Marco Magli, Carlo Fogliazza, Giovanni Topi, OL MM, che si posizionano quarti con il punteggio di 1536.