Con il mese di marzo si è chiusa definitivamente la stagione invernale indoor e i tiri alle corte distanze (18 mt). Si svuotano le palestre, si popolano i campi, e gli arcieri ricominciano a confrontarsi con le lunghe distanze, fino ai 70 mt.

Con i primi di aprile sono cominciate anche le diverse tipologie di gare previste per la stagione outdoor. 4 gli appuntamenti per gli Arcieri Bizantini.

Nella consueta gara del 1° maggio a Zola Predosa, “Frecce di Maggio 2025” organizzata dall’Unione Sportiva Arcieri della Landa, i Bizantini ottengono 4 podi individuali.

Doppietta per la coppia Pizzi-Tozzola nell’AN MM. Simone Pizzi vince la medaglia d’oro con il punteggio di 621 (307+314) stabilendo anche il suo nuovo record personale. Medaglia d’argento per Marcello Tozzola con il punteggio di 589 (294+295). Tozzola vince invece la medaglia d’oro nella divisione OL classe MM con il punteggio di 631 (316+315)

Medaglia di bronzo per Angela Padovani nell’AN MF con il punteggio di 524 (261+263). Chiude i risultati di questa giornata festiva, Sabrina Bandini con il 5° posto nell’AN MF e il punteggio di 472 (228+244).

Ma è nell’ “8° Trofeo Alfredo e Luigi” a Lagosanto del 27 aprile che i Bizantini sbancano: 13 podi di cui 10 individuali e 3 di squadra. Doppietta nell’arco OL MM con il 1° e il 2° posto di Marcello Tozzola e Marco Magli con, rispettivamente, 637 e 628 punti. Oro anche per Sofia Fuschini con 553 punti nell’OL SF. Chiude i podi dell’OL Nicola Barlotti con la medaglia di bronzo e 532 punti per la categoria AM. Nella divisione CO JM va a podio Riccardo Venturi con 675 punti.

I master dell’arco olimpico spuntano anche la vittoria come squadra: Tozzola, Magli e Fogliazza vincono la medaglia d’oro OLMM con 1863 punti.

Tanti i podi anche nell’arco nudo, divisione in questo momento molto forte. Michele Baroncini vince la medaglia d’oro nell’AN SM con 640 punti. Non è da meno Miolo Matelda che, con 593 punti, sale anche lei sul 1° gradino del podio AN SF.

Doppio podio per la categoria MM dove Massimo Venturi vince la medaglia d’argento con 589 punti e Simone Pizzi il bronzo con 588 punti. Terza Angela Padovani con 541 nella categoria AN MF.

Le ultime due medaglie di questa fantastica giornata vanno alle squadre AN, entrambe oro: la SM con Baroncini-Costantini-Farinella e il punteggio di 1409, e la MM con Venturi-Pizzi-Miolo e il punteggio di 1590.

Gli altri piazzamenti della giornata: Carlo Fogliazza 6° e Giancarlo Casadio 22° OL MM; Denis Costantini 4°, Alessandro Farinella 5° AN SM, Loris Miolo 6° AN MM, Sabrina Bandini 5° AN MF.

Tra i risultati del mese di Aprile ci sono anche i risultati realizzati dal settore giovanile nella prima tappa del “XI Quadrangolare Andrea Bertolino” svoltasi il 13 aprile a Bondeno, Ferrara. Per quanto riguarda i podi, Michelangelo Merengo vince la medaglia d’argento per la categoria giovanissimi maschile OL, Diego dalla Costa e Anna Maria Shengelia la medaglia di bronzo per le categorie rispettivamente dei ragazzi maschile OL e giovanissimi femminile OL.

In gara anche Nicola Barlotti 7° OL AM, Nicole Morrongiello e Margherita Turci 9° e 10° OL AF, Sara Baldini, Noemi Della Rocca e Emily Bazzocchi, rispettivamente 4°, 5° e 6° nella categoria giovanissimi femminile OL.

E per finire, in apertura di stagione, il 6 aprile, i Bizantini si sono cimentati in una tipologia di gara inusuale per loro, il “2° 3D del Fenicottero” a Lagosanto, gara dove le targhe sono sostituite da sagome 3D di animali di varie dimensioni e posizionate a diverse distanze. A differenza delle gare tipologia “targa” il 3D ammette le divisioni; “Istintintivo”, “Long Bow” AN e CO, tutte nelle categorie “under 20” e “over 20”, naturalmente maschile e femminile. 11 i bizantini in gara, molti alla loro prima esperienza. Tanti i piazzamenti e un podio, quello di Riccardo Venturi, primo nella divisione CO under 20 maschile.