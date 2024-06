Sabato 1 e domenica 2 giugno si è svolto, presso il campo dell’A.S.D. Ypsilon Arco Club a Cavriago (RE), il Campionato Regionale Targa 2024. Presenti gli arcieri Bizantini che realizzano ottimi risultati, con diversi podi individuali di classe e assoluti e di squadra.

Ed è proprio la squadra AN maschile a mettersi in evidenza, e in una giornata dove il tempo ha mostrato tutta la sua variabilità, Baroncini-Pizzi-Venturi conquistano il titolo di Campioni Regionali Arco Nudo maschili, per il secondo anno consecutivo.

Sabato sono scese in campo le categorie giovanili, dove il giallorosso Nicola Barlotti, in continua crescita, si è piazzato quarto per l’OL RM con il punteggio di 623 (314+309) migliorando il suo personale e stabilendo il nuovo record di società.

Domenica è stato il turno delle categorie senior e master, che nella mattinata hanno scoccato le 72 frecce di qualifica per l’assegnazione dei titoli di classe.

Ottima prestazione per Riccardo Venturi che con il punteggio di 681 (342-339) vince la medaglia d’oro e il titolo di Campione Regionale di classe CO JM realizzando anche lui il suo record personale e di società.

Sempre nell’individuale seguono tre medaglie d’argento. La prima la conquista Marcello Tozzola nell’OL MM con il punteggio di 600 (300+300). Le altre due arrivano ancora una volta dall’arco nudo: Michele Baroncini piazza un buonissimo 634 (312+322) nella categoria SM che gli vale il record personale e di società; argento anche per Simone Pizzi nella categoria MM con il punteggio di 608 (299+309) AN MM.

Podio anche al femminile con Sabrina Bandini che conquista il bronzo con il punteggio di 507 (259+248) nella categoria AN MF. Angela Padovani 5° con 474 (250+224).

Piazzamenti per Massimo Venturi, 6° e Loris Miolo 17°, categoria AN MM.

La somma dei punteggi di Pizzi-Venturi-Miolo, porta i tre bizantini sul secondo gradino del podio a squadre: i giallorossi vincono la medaglia d’argento con il punteggio di 1645.

Qualificata la squadra, i Bizantini hanno potuto accedere alla fase degli scontri diretti per il titolo assoluto, dove lo ricordiamo, la squadra è formata dai tre atleti con il punteggio più alto.

La nuova squadra formata così da Baroncini, Pizzi e Venturi impone due perentori 6-0, 6-0 sia agli Arcieri Orione in semifinale che ai padroni di casa Ypsilon Arco Club in finale, conquistando, per il secondo anno consecutivo la medaglia d’oro e il titolo di Campioni Regionali Assoluti nella divisione Arco Nudo a squadre maschili.

Per quanto riguarda l’individuale assoluto Baroncini arriva in finale per l’oro che perde contro il nazionale Simone Barbieri conquistando la medaglia d’argento assoluta ANM, terza medaglia in questi campionati.

Accede agli scontri anche Marcello Tozzola che passa i quarti ma perde in semifinale conquistando la finale per il bronzo che perde per 1-7 contro Vernocchi Simone (Arco Club Riccione), classificandosi 4° assoluto OL M

Scontri anche per Simone Pizzi che però esce ai quarti classificandosi 5° assoluto.

Niente scontri per Riccardo Venturi che, dopo il titolo di classe chiude al 9° posto assoluto, così come anche per le ragazze dell’AN Bandini e Padovani che chiudono rispettivamente 10° e 13° assoluta.

Per quanto riguarda il mixed team formato da Michele Baroncini e Sabrina Bandini, riusciti a conquistarsi gli scontri, non riescono a superare la semifinale, conquistando quella per il bronzo che purtroppo perdono per 0-6 contro gli Arcieri Orione, classificandosi 4°.