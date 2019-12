Una buona fine d’anno per gli Arcieri Bizantini, che negli ultimi due fine settimana hanno conquistato diversi podi sia a Lagosanto che a San Marino.

Al “25° Indoor Arcieri Laghesi” giocato a Lagosanto il 21 e 22 dicembre, i bizantini conquistano 5 podi individuali e 3 podi a squadre.

In evidenza Sofia Fuschini, che con il punteggio di 564 (283+281) ottiene il record personale e di compagnia classe Junior femminile olimpico oltre che la medaglia d’oro. Sempre per le classi giovanili medaglia d’oro anche per Mirko Sebastian Grassi, arco olimpico Allievi maschile.

Oro anche per Marcello Tozzola, arco olimpico Master maschile, con il punteggio di 563 (278+285), e per Angela Padovani, arco nudo Master femminile, con il punteggio di 466 (231+235). Medaglia di bronzo invece per Marco Magli per l’arco olimpico Senior maschile con il punteggio di 546 (274+272).

Sul fronte delle squadre i bizantini, che ultimamente si presentano sempre ben armati, schierano anche questa volta tre squadre che vanno tutte a segno.

Medaglia d’argento per le squadre Senior arco olimpico sia maschile che femminile: Marco Magli, Alessandro Farinella, Riccardo Canali con il punteggio di 1542 per il maschile e Eleonora Tozzola, Concettina Palmiero, Melania Ghetti con il punteggio di 1375 per il femminile. Medaglia di bronzo invece per i senior dell’arco compound con Costantini, Baroncini, Fuschini con il punteggio di 1651.

Buoni risultati arrivano anche dal “XXVI Torneo Nazionale Indoor” di San Marino del 28 e 29 dicembre appena trascorsi, anche se la partecipazione stavolta è stata a ranghi ridotti.

Medaglia d’oro per la squadra arco olimpico senior maschile formata da Marcello Tozzola, Marco Magli, Simone Pizzi con il punteggio di 1656 (574+557+524).

Doppietta per i senior dell’arco olimpico maschile, Marcello Tozzola e Marco Magli, che in virtù della premiazione dell’assoluto, cioè chi ha fatto il maggior punteggio nella divisione arco olimpico e che quindi è escluso dalla premiazione di classe, scalano una posizione in classifica salendo rispettivamente sul primo e terzo gradino del podio: medaglia d’oro per Marcello Tozzola con il punteggio di 574 (286+288) e bronzo per Marco Magli con il punteggio di 557 (280+277).

L’altro podio individuale arriva dall’arco compound con Denis Costantini che con il punteggio di 570 (287+283) conquista la medaglia d’argento per la classe senior maschile.

Medaglia d’argento anche per Angela Padovani, per l’arco nudo master femminile con il punteggio di 468 (224+244).