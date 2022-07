Si è svolto al Tsn del bellissimo borgo veneto di Soave la terza gara valida per le qualificazioni alle finali del Campionato Italiano di Target Sprint.

La giornata è iniziata nel migliore dei modi, con la conquista della medaglia di bronzo Master a opera di Paolo Romanini, bissata poi nella successiva gara Junior Donne da Chiara Piazza, giunta terza dopo le atlete altoatesine (che fanno parte della Nazionale italiana).

Nella categoria Ragazzi anche Giorgio Berlese si è aggiudicato un bel bronzo dietro gli atleti di Ora e L’Aquila.

A salire sul gradino più alto del podio negli Allievi ci ha pensato poi Matteo Masotti, che ha staccato il suo avversario più diretto di ben 36 secondi, confermandosi l’atleta da battere nella sua categoria.

Infine, nella gara di Mixed Team che chiudeva la giornata, trionfo di Giorgio Berlese e Chiara Piazza. Soprattutto per merito di una superba prestazione di tiro, i due ravennati sono riusciti a staccare la squadra di San Lorenzo di Sebato di 3,5 secondi, appendendosi al collo la medaglia d’oro.

Missione compiuta per il Tiro a Segno di Ravenna: appuntamento quindi per tutti alle finali, che si disputeranno a L’Aquila in settembre.