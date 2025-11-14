Traffico in tilt questa mattina sulla Romea Nord a Ravenna, dove un camionista ha perso il controllo del proprio tir carico di frutta. Il mezzo pesante si è ribaltato su un fianco, finendo adagiato sul guard rail e disperdendo parte del carico sulla carreggiata.

L’incidente è avvenuto intorno alle 10.15 sulla rotonda della via Romea Nord, all’intersezione con via delle Valli, nello stesso punto in cui già nella notte si era verificato un sinistro simile che aveva coinvolto un altro camion. In questo caso non risultano coinvolti altri veicoli.

Il conducente dell’articolato è stato soccorso e trasportato in ambulanza all’ospedale di Ravenna in condizioni di media gravità.

La Polizia Locale ha gestito la viabilità, fortemente rallentata, mentre i tecnici Anas stanno procedendo alla rimozione del carico e alla pulizia della sede stradale.