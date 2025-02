Appuntamento per bambine, bambini e famiglie, domenica 2 marzo alle ore 16 alla Casa del Teatro di Faenza: è in programma lo spettacolo Zizola. Ti voglio bene come il sale, una poetica messinscena sul cibo, a cura di Teatro Ippocampo, liberamente tratta da fiabe della tradizione popolare.

«I protagonisti della fiaba sono re, principi e principesse, con Zizola, la più piccola delle figlie del re, che rischia di perdere gli affetti e la vita per via del sale» spiegano gli autori e interpreti Roberto Giannini e Rossella Viti «Una volta, al tempo della fiaba, il sale era un elemento prezioso perché serviva a conservare gli alimenti. Per la gente comune questo significava poter mettere da parte il cibo e consumarlo anche nelle stagioni avverse, quando la terra non dà frutti o il mal tempo li distrugge».

«Un brutto giorno Zizola osa paragonare il sale all’affetto per suo padre, il quale, sentendosi molto offeso dalla figlia, la caccia dal palazzo reale e la fa abbandonare nel bosco» aggiungono gli artisti in merito allo spettacolo che sarà presentato nell’ambito della Stagione un teatro di pace a cura del Teatro Due Mondi «Evidentemente il Re non aveva mai cucinato e non conosceva il valore del sale, ma dalla sua ignoranza e crudeltà inizia per Zizola una meravigliosa avventura, che la porterà, tra magiche e immancabili peripezie, ad incontrare l’amore della sua vita».

Zizola. Ti voglio bene come il sale, creazione scenica Teatro Ippocampo, scritta e interpretata da Roberto Giannini e Rossella Viti, suoni dal vivo Roberto Giannini, musiche Marco Schiavoni e Dmitri Shostakovich, scena, costumi e oggetti Teatro Ippocampo con Maria Grazia Moretti, drammaturgia e regia Rossella Viti, produzione Associazione Ippocampo.