Prosegue l’iniziativa Ti PORTO a colazione: venerdì 19 luglio, alle ore 9, presso il sito archeologico dell’Antico Porto di Classe visita guidata ad aggregazione libera alla scoperta della storia e delle curiosità di uno degli scali portuali più importanti del periodo tardo antico e bizantino, al centro di numerosi traffici commerciali con l’Oriente.

Al termine del tour ciascun partecipante riceverà dalla guida un coupon colazione, comprensivo di un caffè o cappuccino + una brioche a scelta da consumare presso la pasticceria convenzionata, il “Bar pasticceria Michele Stella”, in via Romea Sud, a pochi passi dal sito archeologico.

Tariffa: euro 8 a persona (comprende l’ingresso all’Antico Porto, la visita guidata e il coupon colazione). Non è necessaria la prenotazione.

Per chi desidera completare la visita del Parco Archeologico di Classe, che oltre all’Antico Porto comprende anche il Classis Ravenna – Museo della città e del territorio, luogo importante per conoscere le vicende, i protagonisti ed i reperti archeologici della nostra città e la Basilica di Sant’Apollinare in Classe, edificata nel VI secolo d. C. e definita uno dei più grandi esempi di basilica paleocristiana, c’è la possibilità di acquistare un biglietto cumulativo per tutti e tre i siti.

Per informazioni: www.ravennantica.it oppure 320 9539916