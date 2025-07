L’iniziativa Ti PORTO a colazione, che unisce la scoperta del sito archeologico a cielo aperto dell’Antico Porto di Classe ad una gustosa colazione, prosegue anche nel mese di agosto.

Tutti i venerdì mattina (ad esclusione del 15 agosto), alle ore 9, appuntamento presso la biglietteria del sito archeologico per visitare l’impianto delle strade e degli edifici che costituivano il grande porto commerciale che nel V secolo d. C. era al centro di importanti traffici con l’Africa e con l’Oriente.

La visita avviene attraverso due percorsi pedonali, collegati tra loro e strutturati per garantire la più ampia visuale attraverso camminamenti che si affacciano direttamente sulle antiche strutture portuali.

Il primo percorso si sviluppa all’interno dell’Antico Porto tra approdi, magazzini e strade basolate, a documentare l’attività portuale e il trasferimento delle merci verso la città di Ravenna; il secondo itinerario pedonale, sviluppato in posizione sopraelevata rispetto alla quota del sito archeologico, presenta affacci e belvedere ed è stato pensato per offrire ai visitatori punti panoramici dai quali è possibile vedere l’intera area archeologica.

Finita la visita la guida consegnerà ai partecipanti un coupon colazione, comprensivo di un caffè o cappuccino + una brioche a scelta, da consumare presso la pasticceria convenzionata, il “Bar pasticceria Michele Stella”, in via Romea Sud, situata nei pressi del sito archeologico

Inizio visita: ore 9

Durata: 50 minuti

Date previste: 1, 8, 22 e 29 agosto; 5 e 12 settembre

Tariffa: euro 8 a persona (comprende l’ingresso all’Antico Porto, la visita guidata e il coupon colazione).

Prenotazione obbligatoria: cell. 320 9539916.

Dopo colazione, è possibile completare la visita del Parco Archeologico di Classe, che oltre al sito dell’Antico Porto comprende anche il Classis Ravenna – Museo della città e del territorio e la Basilica di Sant’Apollinare in Classe, acquistando un biglietto cumulativo per tutti e tre i siti.

Per informazioni: www.ravennantica.it