Con una splendida esibizione cantando “It’s a man’s man’s man’s world” di James Brown, Sonia Davis (Sonia Zanzi) è volata in finale, per chi si è non ha visto l’esibizione ecco il video di RAI 1 della puntata di ieri sera del talent show canoro “The Voice Senior”.

copyright RA1 talent show canoro “The Voice Senior”