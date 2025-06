Il secondo appuntamento della tradizionale rassegna Capit Incontra si svolgerà mercoledì 25 giugno alle ore 21.00 al Luana Beach di Marina di Ravenna (in via Lungomare 80). Protagonista della serata sarà Claudia Giuliani con una conferenza che avrà come tema

‘il Byron di Teresa’ e come i testi e i ricordi di lei, oggi esposti al Museo Byron di Palazzo Guiccioli, contribuiscano a restituirci una narrazione diversa e più completa di un legame e dei suoi protagonisti.

Teresa Gamba infatti ha a lungo parlato e scritto di Byron, a cui ha dedicato riflessioni e scritture durante tutta la vita. Il loro incontro segnò non solo la sua giovinezza, vissuta fra le tempeste delle rivolte carbonare, ma anche i suoi anni maturi, quando, affascinante protagonista dei salotti parigini, volle dedicarsi alla rivalutazione della figura del poeta inglese.

L’interesse per la storia del poeta e della giovane contessa che segnarono l’Ottocento ravennate è tuttora vivo e continua ad appassionare studiosi, storici e il grande pubblico.

Claudia Giuliani, già direttrice della Biblioteca Classense di Ravenna e curatrice di numerose pubblicazioni e saggi storici, è stata anche co-curatrice dei Musei nel Palazzo Guiccioli di Ravenna e della preziosa pubblicazione ‘Dal Museo Byron al Museo del Risorgimento’ (Minerva Edizioni, 2024) prodotto dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Ravenna in occasione della recente inaugurazione del nuovo complesso museale ravennate.

La rassegna è promossa da Capit Ravenna in collaborazione con Pro Loco Marina di Ravenna e Luana Beach, col patrocinio di Comune di Ravenna Assessorato al Turismo, Regione Emilia Romagna e Fondazione Cassa di Risparmio di Ravenna.

Ingresso libero.