“Le condizioni di salute del paziente ricoverato all’Ospedale di Ravenna per aver contratto il Vaiolo delle Scimmie per fortuna non destano preoccupazione ma non possiamo abbassare la guardia. C’è un unico modo per scongiurare il rischio di una eventuale diffusione del virus MPOX ed è testarsi”.

Con queste parole Ciro Di Maio Coordinatore del Centro Antidiscriminazioni LGBTI+ di Ravenna ricorda alla cittadinanza che giovedì 31 luglio dalle 16.00 alle 18:30 al Centro Antidiscriminazioni LGBTI+ con sede in Via Berlinguer 7, è prevista una seduta vaccinale per tutte le tre IST: HPV, HAV e MPOX gratuitamente per chi ne ha diritto in base al piano regionale sanitario.

“TESTati” è l’iniziativa promossa da Arcigay Ravenna attraverso il Centro Antidiscriminazioni LGBTI+ di Ravenna realizzata con il supporto di AUSL Romagna e Dipartimento di Malattie infettive dell’Ospedale di Ravenna che già nella sua prima edizione ha fatto registrare più di 50 richieste di test rapidi per HIV e vaccini per HPV, HAV e MPOX in sole 10 ore.

Quella di giovedì 31 luglio sarà l’ultima giornata di testing del mese di luglio. Quindi conviene approfittarne. Ad agosto, infatti, il CAD di Ravenna non effettuerà test mentre da settembre in poi sono previsti altri appuntamenti e nello specifico: giovedì 4 settembre dalle 17.00 alle 19.00 si effettueranno consulenze su PREP e test rapidi per HIV, mentre giovedì 25 settembre dalle 16.00 alle 18:30 è prevista un’altra seduta vaccinale per tutte le tre IST: HPV, HAV e MPOX gratuitamente per chi ne ha diritto in base al piano regionale sanitario.