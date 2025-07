Più di 50 richieste di test rapidi per HIV e vaccini per HPV, HAV e MPOX in sole 10 ore. È questo il bilancio della prima edizione di “TESTati”, l’iniziativa promossa da Arcigay Ravenna attraverso il Centro Antidiscriminazioni LGBTI+ di Ravenna realizzata con il supporto di AUSL Romagna e Dipartimento di Malattie infettive dell’Ospedale di Ravenna.

“Le giornate di testing previste nel mese di maggio sono andate molto bene – spiega Ciro Di Maio Coordinatore del Centro Antidiscriminazioni LGBTI+ di Ravenna – abbiamo fatto 13 test per HIV, 10 vaccini per HPV, 7 vaccini per MPOX e 1 vaccino per HAV e ben 20 incontri di counseling sulla salute sessuale. Per una città come Ravenna è una risposta andata ben oltre le nostre aspettative al punto di spingerci a programmare altre 4 giornate di testing a luglio e settembre con l’obiettivo di continuare a fare sensibilizzazione e prevenzione tra la popolazione giovane e non solo”.

Queste le date e gli orari delle giornate di testing gratuiti da segnare in agenda.

Giovedì 24 luglio dalle 15.00 alle 17.00 si effettuerannoconsulenze su PREP e test rapidi per HIV a cui è abbinata una attività di counseling e di informazione.

Giovedì 31 luglio dalle 16.00 alle 18:30 è prevista una seduta vaccinale per tutte le tre IST: HPV, HAV e MPOX gratuitamente per chi ne ha diritto in base al piano regionale sanitario.

A settembre, invece, giovedì 4 settembre dalle 17.00 alle 19.00 si effettueranno consulenze su PREP e test rapidi per HIV, mentre giovedì 25 settembre dalle 16.00 alle 18:30 è prevista un’altra seduta vaccinale per tutte le tre IST: HPV, HAV e MPOX gratuitamente per chi ne ha diritto in base al piano regionale sanitario.

“In Emilia-Romagna le diagnosi di HIV sono in aumento (220 nel 2023 rispetto alle 167 del 2022). Nel 56% dei casi l’infezione viene scoperta quando il sistema immunitario è già compromesso. Per questo la diagnosi precoce è fondamentale, perché consente terapie efficaci, una vita normale e la possibilità di azzerare la carica virale e impedire la trasmissione del virus. Fare il test regolarmente e vaccinarsi, sono le uniche strade percorribili se vogliamo proteggere la nostra salute e vivere una sessualità piena e consapevole” conclude Ciro Di Maio, Coordinatore del Centro Antidiscriminazioni LGBTI+ di Ravenna.