Dopo Massimo Isola, per il centrosinistra, e Gabriele Padovani, per la lista civica Area Liberale, Faenza ha un terzo candidato sindaco in vista delle elezioni in programma nella primavera del 2026.

Gli aderenti di Potere al Popolo Faenza, riuniti in assemblea, hanno deciso di candidare alla carica di primo cittadino Giuseppe Apicella Binni, nato a Caracas (Venezuela) il 21 dicembre 1970, e residente a Faenza da molti anni. Già pronta anche la lista a sostegno della candidatura di Binni: Marisa Iannucci (già candidata sindaco a Ravenna), Graziella Amato, Mariangela Ballardini, Carol Casaretti, Cristina Chiari, Rosa dell’Acqua, Valentina Drei, Giustina Mezzadri, Emanuela Zaccarini, Giancarlo Cortesi, Fabio Farolfi, Leonardo Farolfi, Roberto Gentilini (candidato a sindaco di Faenza nel 2020), Domenico Madonna, Mario Martino, Davide Ragazzini, Maurizio Rossi e Luigi Samorì.

Candidato e lista verranno presentati pubblicamente in un secondo momento.