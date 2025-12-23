Nella terza e ultima prova del campionato regionale Boulder Senior disputata alla struttura Base Camp di Cesena, Nicole Francesconi, della Istrice Ravenna ha firmato il tris dopo Ferrara e Modena, grazie a una condotta di gara pressoché perfetta davanti alla compagna di squadra Caterina Pazzaglia. Le due altlete sono altresì risultate prima e seconda anche nella classifica finale del circuito, seguite da Ginevra Castellari della Carchidio Strocchi Faenza, quinta nella tappa cesenate.

Pass per Coppa Italia conquistato dalle tre, assieme al faentino Giorgio Chiari, che si è aggiunto soprattutto grazie ai meriti nelle prime due prove.

Hanno ben figurato a Cesena anche Giulia Asirelli, Allegra Luccaroni, Gaia Randi e Samuel Contarini.