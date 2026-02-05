Torna il Premio in memoria di Raul Gardini, progetto di alto profilo scientifico e culturale promosso dalla Fondazione Raul Gardini, in collaborazione con Comune di Ravenna, Fondazione Flaminia, Università di Bologna – Campus di Ravenna, e Spring-Cluster italiano della bioeconomia circolare.

Il bando, dedicato a giovani studiose e studiosi che approfondiscano i temi della sostenibilità ambientale e della bioeconomia circolare, si apre per la prima volta in questa terza edizione a laureati, dottorandi e assegnisti di ricerca di tutte le università italiane ed europee, con l’obiettivo di rafforzare la dimensione internazionale della ricerca e dell’innovazione ispirata alla visione di Raul Gardini.

“Collaboriamo con convinzione alla realizzazione di questa iniziativa – sottolinea Fabio Sbaraglia, assessore con deleghe all’Università e allo Sviluppo economico – la cui missione è quella di sostenere progetti di alto profilo scientifico e capaci di valorizzare il talento dei giovani ricercatori e di rafforzare il legame tra università, territorio e innovazione. Per questo ringrazio la Fondazione Raoul Gardini per l’impegno e l’investimento su un territorio che anche grazie alla presenza del Centro di Ricerca Ambiente, Energia e Mare ha deciso di aprirsi al campo della ricerca e dell’innovazione.”

Il premio, del valore di 7mila euro, potrà cofinanziare un soggiorno di ricerca all’estero di almeno sei mesi oppure cofinanziare l’avvio di una start-up o di uno spin-off sui temi della sostenibilità ambientale e della bioeconomia circolare.

Le domande per partecipare devono essere inoltrate entro il 31 maggio 2026.

Per maggiori informazioni il bando è disponibile sul sito di Fondazione Flaminia al seguente link https://www.fondazioneflaminia.it/wp-content/uploads/2025/06/Bando-2025.pdf?x33910