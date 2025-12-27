“Il consigliere comunale Alvaro Ancisi (Lista per Ravenna) ha presentato un’interrogazione di question time rivolta al sindaco di Ravenna in merito alla realizzazione della terza area ecologica di Hera sotto il cavalcavia della Faentina, nell’area di via Silver Sirotti, sollevando criticità legate alla riforestazione e al rispetto del diritto degli animali.

Secondo quanto ricordato nell’interrogazione, il Comune aveva annunciato due importanti progetti per l’area. Il primo, avviato nell’ottobre 2022 e seguito dal servizio Tutela dell’Ambiente, prevedeva la messa a dimora di un bosco di circa 2.100 alberi a rapida crescita su due ettari, con specie come querce, pioppi, aceri, ontani e frassini. Gli alberi, in parte già piantati e cresciuti fino a superare l’altezza media di una persona, avrebbero dovuto essere collocati mantenendo una fascia libera di quattro metri lungo i margini per agevolare la manutenzione e nel rispetto dei terreni privati confinanti.

Il secondo progetto, annunciato nell’ottobre 2025, riguarda invece la costruzione della terza area ecologica di Hera a Ravenna, dopo quelle delle Bassette e di via Carlo Sala. Il nuovo centro di raccolta rifiuti, da realizzare su una superficie di circa 3.000 metri quadrati con un costo stimato di 1,8 milioni di euro, in parte finanziato con fondi europei, è stato avviato nel mese di dicembre e dovrebbe essere completato entro la prossima estate, con l’obiettivo dichiarato di una perfetta integrazione nel paesaggio.

Secondo quanto segnalato da residenti della zona e documentato con fotografie, però, l’avvio delle prime edificazioni dell’area ecologica avrebbe comportato l’abbattimento di tutti gli alberi giovani recentemente impiantati. Inoltre, viene segnalato il danneggiamento della colonia felina n. 793 presente a fianco di via Silver Sirotti, riconosciuta e vigilata dallo stesso servizio Tutela dell’Ambiente tramite l’ufficio Diritti degli Animali. Sempre secondo le segnalazioni, dall’inizio dei lavori sarebbero stati trovati tre gatti morti.

Alla luce di questi fatti, Ancisi chiede al sindaco di Ravenna di esprimere una valutazione sull’andamento della vicenda e di chiarire quali azioni intenda intraprendere per porvi rimedio. Il consigliere suggerisce inoltre che la risposta coinvolga gli assessori competenti nei diversi ambiti: Cameliani (Sportello Unico per l’Edilizia), Moschini (Rifiuti), Schiano (Riforestazione) e Impellizzeri (Diritti degli animali).”