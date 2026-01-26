Momenti di paura sabato pomeriggio nel sottopasso della stazione ferroviaria di Ravenna, dove un ragazzo di 15 anni è stato vittima di una rapina. Un giovane di origini straniere, simulando di avere un coltello nascosto sotto la giacca, ha bloccato il minorenne costringendolo a consegnargli tutto il denaro contante in suo possesso, lo smartphone, un giubbino e un paio di guanti di una nota marca.

Non soddisfatto, il rapinatore ha obbligato il 15enne a contattare telefonicamente un amico per farsi portare ulteriori soldi. Proprio quest’ultimo, insospettito e preoccupato, ha immediatamente allertato il 112, consentendo alla centrale operativa dell’Arma dei Carabinieri di intervenire tempestivamente.

Sul posto sono giunte diverse pattuglie della Sezione Radiomobile della Compagnia di Ravenna che, raccolte le prime informazioni, hanno avviato le ricerche del responsabile. Grazie anche al sistema di localizzazione del telefono sottratto alla vittima, il rapinatore è stato rintracciato in breve tempo all’interno di un garage della zona.

L’uomo è stato trovato in possesso di tutta la refurtiva, che è stata recuperata e riconsegnata al 15enne, nel frattempo raggiunto dai genitori. Il giovane è stato quindi arrestato con l’accusa di rapina.

Nella mattinata odierna l’arrestato è comparso davanti al Giudice del Tribunale di Ravenna che ha convalidato l’arresto e disposto nei suoi confronti la custodia cautelare in carcere.