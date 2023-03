Terreno sequestrato alla mafia in via Granarolo. Faenza eco-logica: “Perché in un fabbricato abusivo era attiva un’azienda ?”

Costanti post sui social network per chiedere spiegazioni al Comune di Faenza. Faenza eco-logica è sicuramente la realtà faentina che si sta battendo più di tutte per avere chiarimenti in merito al terreno sequestrato alla mafia in via Granarolo nelle vicinanze del centro commerciale Le Maioliche. Il Comune vorrebbe riconvertire l’intera area in orti sociali. Prima però bisogna attendere gli esami condotti sull’ettaro di terra per capire se sia veramente coltivabile. Per anni infatti c’è il sospetto che l’appezzamento sia stato utilizzato come discarica abusiva e abbia accolto chissà quale tipologia di rifiuti o scarti. Nella sua ricostruzione però Faenza eco-logica fa notare come però già nel 2012 fosse arrivato un sequestro sull’intera area da parte del Tribunale di Catania. Una delle tante anomalie di questa storia, che racconta inoltre come un’impresa sia anche riuscita ad operare all’interno però di un fabbricato ritenuto abusivo