Si sono concluse le verifiche in tutte le scuole del Comune di Ravenna successive al terremoto che ha caratterizzato la mattinata di martedì 13 gennaio. La maggior parte degli studenti, dopo le scosse, hanno ripreso la regolare attività didattica. Problemi maggiori si sono riscontrati invece alla scuola Rodari di Mezzano e alla scuola Gulminelli di Ponte Nuovo. Con un messaggio sui propri canali social, l’amministrazione comunale ha comunque sottolineato che anche in questi due istituti, mercoledì, l’attività scolastica riprendere regolarmente, come in tutte le scuole del territorio comunale. Alla scuola Gulminelli sono stati individuati spazi alternativi idonei per svolgere le lezioni.