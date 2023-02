Il servizio di emergenza turco ha annunciato che almeno 1.762 persone sono morte in Turchia, mentre altri 1.000 persone hanno perso la vita nella vicina Siria, portando così il totale delle vittime a 2.762.

Almeno 120 scosse di assestamento si sono verificate dopo il potente terremoto di stanotte nel sud della Turchia, secondo un aggiornamento dell’Agenzia turca per la gestione dei disastri e delle emergenze.

“Le notizie che giungono in queste ore da Turchia e Siria sono drammatiche. L’Emilia-Romagna si stringe alle comunità colpite questa notte dal devastante terremoto ed è subito a disposizione del sistema nazionale di Protezione civile per sostenere le popolazioni colpite.”, – cosi in una nota il presidente della regione, Stefano Bonaccini.