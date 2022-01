Terremerse prosegue nella propria azione di espansione e sviluppo, per affrontare in maniera sempre più competitiva ed efficace i nuovi assetti del mercato nei diversi settori nei quali è impegnata. Terremerse è, infatti, una cooperativa multi filiera attiva nei comparti cerealproteici, ortofrutta (dove svolge anche attività di Organizzazione di Produttori), lavorazione carni, agrofoniture. E proprio nel settore delle agroforniture si espande in una nuova regione. Da inizio 2022, a Piobesi d’Alba, in provincia di Cuneo in Piemonte, è stato rilevato un Punto Vendita agroforniture dalla Fiorenzo Barbero e Figli, storica azienda del settore fondata nel 1950.

Il Punto Vendita è dislocato su un’area complessiva di circa 2.200 mq, dei quali 1.400 mq coperti fra magazzini, uffici e area vendita. Nella parte esterna si trova anche una tettoia di oltre 200 mq. Completa il tutto un impianto fotovoltaico per l’autoconsumo.

Con questa apertura, salgono a 35 i Punti Vendita di Terremerse, dislocati su 8 regioni e 12 province: Ravenna, Ferrara, Forlì-Cesena, Rimini, Latina, Viterbo, Mantova, Pesaro-Urbino, Arezzo, Terni, Verona, oltre a Cuneo.

La presenza capillare delle strutture di Terremerse sui diversi territori è completata dai servizi garantiti da una rete di 65 qualificati tecnici agricoli, le cui consulenze sono indirizzate a orientare gli imprenditori verso l’impiego di prodotti e processi che assicurano loro i migliori risultati, nel rispetto dell’ambiente e delle persone.