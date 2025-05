Terra e mare si sono incontrati in uno dei luoghi iconici del vino della Romagna: la cantina cooperativa. Nello specifico la cantina di Alfonsine della cooperativa Terre Cevico, che ha ospitato l’evento annuale rivolto ai propri soci viticoltori. L’occasione è stata la presentazione di un nuovo modo di pensare il Trebbiano, la varietà in assoluto più diffusa in Emilia-Romagna con 16.000 ettari coltivati pari al 30% della superficie regionale. Un Trebbiano 2.0 aperto all’evoluzione dei consumiconfermando la sua centralità e versatilità di vitigno moderno e “sociale” nello spirito della Romagna.

Il Presidente di Terre Cevico Franco Donati sottolinea che il Trebbiano è “Un vitigno storico che può esprimere tutta l’energia della Romagna per incontrare le nuove generazioni e gli stili di consumo emergenti, soprattutto declinati negli aperitivi con bollicine. Noi produttori dobbiamo fare continuamente ricerca ed innovazione e dobbiamo immaginare le bevande del mondo Mixology a base vino come una nuova categoria, trendy, intrigante ed appagante, che assieme al mondo delle bollicine, Romagnole nel nostro caso, ci permette di continuare il dialogo con le diverse generazioni di consumatori, sia in Italia che nel mondo. Questo sempre con produzioni di qualità, con filiere agricole tracciate e sostenibili. Noi, infatti, partiamo dal territorio, dalla mano del socio viticoltore, dalla vinificazione diretta delle uve ed è in questo contesto che i nostri prodotti hanno un valore intrinseco superiore”.

La serata, con oltre 600 presenti, ha visto il racconto della filiera cooperativa, insieme a una visita guidata al sito di produzione dei vini ed una successiva degustazione di Bollicine Romagnole e nuove referenze a base di Trebbiano, in aperitivo e come protagonisti della cena Terra e Mare, dove i vini hanno incontrato il pesce dell’Adriatico grigliato dai Pescatori della Cooperativa di Cesenatico.

Terre Cevico è un produttore leader nel settore delle bollicine con oltre 12 milioni di bottiglie prodotte nell’ultimo anno e la crescita comincia a vedersi anche nel settore “mixology” (Spritz, Bellini, Negroni, Hugo) dove il Trebbiano rappresenta la base per 16 referenze oramai a rotazione stabile per un equivalente di 1,6 milioni di bottiglie da 0,75 cl. In questo segmento anche le versioni analcoliche o con poco alcol, i cosiddetti ‘NO.LO’, cominciano a presentare numeri interessanti soprattutto nel mercato rappresentato da consumatori della generazione “Z”.

Su questo è intervenuto il Direttore Generale di Terre Cevico, Paolo Galassi. “La nostra esperienza ci conferma che i vini e le bevande a basso tenore alcolico devono basarsi sulla qualità e non cannibalizzeranno le bollicine tradizionali, anzi, potranno rappresentare una alternativa che potrebbe incuriosire ed avvicinare nuovi consumatori al mondo del vino. Quello dei ‘No.Lo’ oggi è un mercato globale da 2,6 miliardi di dollari, con una crescita annua del 10 per cento e proiezioni a 7 miliardi nel 2035 e nel quale Terre Cevico vuole avere un ruolo importante per continuare il proprio percorso di consolidamento e crescita sui mercati nazionali ed internazionali”.

All’evento hanno partecipato anche il Sindaco di Alfonsine Riccardo Graziani e Mirco Bagnari per Legacoop Romagna. Queste le parole del primo cittadino di Alfonsine. “Terre Cevico rappresenta un’importante realtà che valorizza l’agricoltura del nostro territorio e ci fa piacere che abbia investito tanto nello stabilimento di Alfonsine. Lungimirante l’idea di collegare terra e mare, come avvenuto in questo evento, dal momento che riteniamo fondamentale la collaborazione tra la costa e l’entroterra, consapevoli che in questo modo si dà valore aggiunto a tutto il territorio”.

Chi è Terre Cevico

Gruppo cooperativo di primo grado, Terre Cevico nell’ultimo esercizio approvato ha registrato 923 soci viticoltori, 31 cantine socie, 3605 ettari di vigneto coltivati in Romagna. Ha raggiunto un fatturato consolidato di 206 milioni di € con un utile netto di 1,6 milioni di €, plusvalore per soci a 8,2 milioni di € e patrimonio netto a 79,3 milioni di €. È presente in 90 paesi del mondo, con un export che raggiunge soglia 71 milioni. Il mercato Italia cresce in valore nel canale della Grande distribuzione con 54,7 milioni di euro (+3,4%) e il canale Horeca vale 19 milioni di euro (+7,8%).

È possibile scaricare il Bilancio di Sostenibilità all’indirizzo www.terrecevico.com/azienda-terre-cevico/#sostenibilita