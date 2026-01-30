L’Albana secco di Tenuta Masselina ambasciatrice ai Giochi Olimpici invernali Milano Cortina (6-22 febbraio 2026) del vitigno autoctono più iconico delle colline Romagnole. Unica Albana selezionata, è stata scelta tra le 26 etichette a rappresentare il grande mosaico della biodiversità del nostro Paese al cospetto di una platea mondiale che potrà così degustare le produzioni d’eccellenza del made in Italy.

Romagna Albana DOCG secco 2024 di Tenuta Masselina sarà presente nella carta dei vini di MUSA, l’hospitality house allestito a Casa Italia, presente in tre location per la prima volta aperte al pubblico: Triennale a Milano, Galleria Farsetti a Cortina d’Ampezzo, Aquagranda a Livigno.

A selezionare i vini per conto del CONI è stato il team di LT Wine & Food Advisory, supportato da una delle principali firme del giornalismo italiano, Luciano Ferraro.

“Si tratta di un grande e prestigioso riconoscimento per Tenuta Masselina e più in generale per l’intera Romagna – spiega Franco Donati, Presidente di Terre Cevico – L’Albana è il primo vitigno bianco a ottenere la Docg nel lontano 1987 e da tempo è al centro di una vera e propria riscoperta nelle sue diverse versioni che la rendono un vino eclettico. Per Terre Cevico è un importante attestato nel percorso di valorizzazione del vini bianchi che coinvolge sia le zone di pianura con il progetto Bollicine Romagnole di Trebbiano, sia le zone di collina con l’Albana secco del progetto territoriale del gruppo rappresentato da Tenuta Masselina”.

Prodotta nelle colline della Serra di Castelbolognese, Romagna Albana DOCG secco 2024 è un vino di buona struttura e notevole sapidità, dai tannini vivaci e ben equilibrati. Masselina Albana è un vino che ben si sposa con i piatti della tradizione romagnola, ma con il suo stile fresco ha dimostrato nel tempo di valorizzare i grandi piatti della cucina italiana