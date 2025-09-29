Terra di Brisighella, eccellenza del territorio e custode delle sue tradizioni agroalimentari, sarà presente con il proprio punto vendita aperto (in Piazzetta Porta Gabolo, 8) durante l’intera durata della manifestazione Borgo diVino, in programma nel suggestivo borgo medievale di Brisighella. L’evento si terrà venerdì 3 (dalle 18 alle 23), sabato 4 (12-23) e domenica 5 ottobre (12-22).

Un appuntamento per gli amanti del buon vino, della cultura enogastronomica e dei borghi italiani, che si svolgerà tra i vicoli, le scalinate e i panorami incantati di uno dei centri storici più affascinanti del Paese, insignito del titolo di “Borgo più bello d’Italia” e della prestigiosa Bandiera Arancione del Touring Club Italiano.

Durante il weekend, i visitatori potranno immergersi in un percorso di degustazione tra vini tipici, insieme a un’ampia selezione di etichette nazionali e a una proposta gastronomica che valorizza le produzioni locali. Inoltre, sarà allestita un’area gastronomica dove assaporare piatti della tradizione locale e specialità provenienti da altri borghi italiani, per un’esperienza completa all’insegna del gusto, della cultura e della convivialità.

L’azienda olivicola CAB Terra di Brisighella accoglierà i visitatori nel proprio punto vendita in Piazzetta Porta Gabolo 8 per far scoprire, degustare e acquistare il proprio olio Brisighello, simbolo di una tradizione agricola autentica e sostenibile.

Non solo cibo e vino ma anche musica: sabato 4 ottobre alle ore 20:00 presso l’Arena Spada si terrà “Arrivederlestelle, Dante in jazz” – Un emozionante viaggio tra i versi di Dante e le sonorità del jazz e dell’elettronica, con Vincenzo Vasi, Andrea Grillini e Guglielmo Pagnozzi. Mentre domenica 5 ottobre dalle 17 l’Anfiteatro all’aperto in via Spada ospita Original CRB Band, un concerto travolgente con le cover dei grandi successi Country, Rock e Blues dei Creedence Clearwater Revival.

Borgo diVino è un evento ad accesso libero, aperto a tutti. Gli appassionati del vino che desiderano fare le degustazioni potranno acquistare un voucher (€18 per 8 assaggi) online o direttamente sul posto. È prevista una cauzione di €2 per il calice, rimborsabile al termine del percorso.

L’evento rientra tra le attività promozionali del MIB – Mercato Italiano dei Borghi, progetto dell’Associazione “I Borghi più belli d’Italia” in collaborazione con BMTI – Borsa Merci Telematica Italiana, dedicato alla valorizzazione delle produzioni tipiche dei territori associati.