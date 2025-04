Sono una bimba e la madre incinta le prime a scendere dalla nave Life Support di Emergency alla banchina di Marina di Ravenna. In tutto sono 82 i migranti salvati giovedì scorso in acque internazionali e arrivati a Ravenna dopo 5 giorni di navigazione. Erano a bordo di un gommone con i tubolari sgonfi e senza giubbotto di salvataggio. In tutto sono 27 i minori, tra cui tre bambini con le madri, tutti gli altri non accompagnati. Tutti resteranno in Emilia-Romagna, ripartiti nelle diverse province