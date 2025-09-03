Da venerdì 5 settembre riapre a Faenza il Cinedream. Conclusi i lavori di restyling dell’atrio e della zona bar che hanno portato alla chiusura del cinema multisala per il mese di agosto. Gli spettatori possono già acquistare i biglietti per la ripresa degli spettacoli, sia sull’app, sia mediante il sito internet.

Alla riapertura, la programmazione del cinema prevederà film di ogni genere: I Roses, Una sorellina per Peppa Pig, I Puffi, Troppo Cattivi 2 o il ritorno in sala di Harry Potter e il Calice di Fuoco; film horror come The Conjuring – Il rito finale o Weapons; il genere bellico di Warfare; per gli amanti dei cinecomic è in programma I Fantastici 4; a disposizione anche la commedia romantica Material Love e il thriller Locked