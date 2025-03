Sono terminati i lavori di riqualificazione e ampliamento del parcheggio del parco Baronio, con ingresso su via Meucci, che verrà inaugurato sabato 29 marzo alle 10 alla presenza dell’assessore al Verde pubblico Igor Gallonetto e dell’assessora ai Lavori pubblici Federica Del Conte. L’investimento, di 500mila euro, è stato finanziato dall’Unione europea nell’ambito del Next generation Eu attraverso il Piano nazionale per la ripresa e la resilienza.

“Questo intervento – dichiarano l’assessore al Verde pubblico Igor Gallonetto e l’assessora ai Lavori pubblici Federica Del Conte – ha valorizzato ulteriormente il più grande parco cittadino, che è anche uno degli spazi più amati e apprezzati dai ravennati. Grazie a un finanziamento Pnrr abbiamo quindi ampliato il parcheggio che ora offre fino a 96 posti auto e piantumato nuove alberature, adeguate per l’ombreggiamento dei parcheggi. È stato infine completato un nuovo collegamento ciclo-pedonale, migliorando così l’accessibilità e la fruibilità dell’area. Rimangono da completare soltanto alcune lavorazioni marginali, che non precludono l’apertura del parcheggio”.

L’area che è stata interessata dall’intervento è collocata sul margine nord del parco Baronio con accesso su via Meucci e prospiciente il Centro sociale autogestito San Rocco. I lavori hanno previsto la riqualificazione e l’ampliamento del parcheggio esistente, con la realizzazione di pavimentazioni carrabili in asfalto e drenanti e ampie aree verdi in cui sono stati piantumate alberature, così da migliorarne il comfort ambientale e la qualità paesaggistica dell’area. Le tipologie di alberature scelte sono legate per i loro significati alla cultura agraria locale (gelso, acero, frassino, carpino) e in continuità con le specie presenti nel parco. Sono tutte specie caducifoglie per far permeare la luce nella stagione fredda e ombreggiare adeguatamente nei periodi più caldi. È stato inoltre realizzato un percorso ciclopedonale che si connette alla ciclopedonale di via Meucci e porta direttamente all’anello centrale del parco evitando interferenze con l’area a parcheggio. Infine è stato inserito un nuovo impianto di illuminazione e di smaltimento delle acque superficiali.