Terminata la prima fase di ricostruzione dell’asilo di Sant’Agata: alla consegna del cantiere anche Lavinia Elkann

Completata e consegnata la prima fase del cantiere per la ricostruzione dell’asilo nido “Il Girasole” a Sant’Agata sul Santerno, distrutto dall’alluvione. 1 milione di euro il costo della prima parte del cantiere, intervento garantito grazie alla Fondazione La Stampa – Specchio dei tempi, che, in provincia di Ravenna, ha ricostruito anche il palazzetto di Lugo e le scuole di Lugo e Massa Lombarda. La seconda fase della ricostruzione sarà finanziata dalla struttura commissariale con 1 milione e 250 mila euro. I lavori si concluderanno a maggio 2026. I bambini, fino ad oggi ospitati alla scuola Azzaroli, rientreranno al Girasole a settembre 2026. La nuova struttura accoglierà due sezioni da 20 bambini, è concepita anche per un utilizzo extrascolastico e sarà realizzata con materiali ecocompatibili.