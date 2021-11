“Era stata una delle trovate propagandistiche più forti della campagna elettorale di de Pascale appena qualche settimana fa. Stiamo parlando della realizzazione del nuovo terminal crociere. Un progetto che alla vigilia del voto amministrativo che ha portato alla rielezione a Sindaco di Ravenna di Michele de Pascale, fu presentato in pompa magna a stampa ed addetti ai lavori dallo stesso de Pascale e dal Presidente dell’Autorità Portuale Daniele Rossi” afferma Veronica Verlicchi, Capogruppo La Pigna, Città-Forese-Lidi.

“Una manifestazione di entusiasmo la loro, che oggi si scontra con il decreto emesso dal TAR dell’Emilia-Romagna. Un decreto a dir poco tranciante, quello della seconda sezione del Tar di Bologna, emesso il 17 novembre 2021. Infatti, il provvedimento di decadenza della concessione demaniale rilasciata alla Società Ravenna Terminal Passeggeri (RTP) e tutti gli atti relativi alla gestione del Terminal Passeggeri adottata dal Comitato di Gestione dell’Autorità Portuale (presieduto dal Presidente Daniele Rossi) – con l’intervento e il voto favorevole della Prof.ssa Alessandra Romagnoli rappresentante del Sindaco de Pascale – sono stati sospesi fino alla prossima camera di consiglio, quando si discuterà del merito del ricorso presentato dalla RTP stessa” continua Verlicchi.

“Un duro colpo quello incassato da Daniele Rossi, poiché il ricorso e la conseguente sospensione non riguardano solo la revoca della concessione, ma anche l’aggiudicazione al gruppo Royal Caribbean del project financing per la realizzazione della nuova stazione marittima del nostro scalo. Certo c’è da chiedersi come mai il Presidente Rossi, sempre così solerte nel fornire alla stampa notizie sui suoi mirabolanti progetti, non si sia prodigato anche per infornare i cittadini ravennati, riguardo a questo nuovo importante passaggio della storia del nostro terminal. Eppure si tratta di una questione di estrema importanza per la nostra economia” dichiara Verlicchi.

“Visto che Rossi sembra fare orecchie da mercante, rendiamo pubblica la cosa noi, chiedendo ufficialmente al Sindaco Michele de Pascale di riferire in Consiglio comunale. Una questione così importante e strategica per la nostra economia cittadina, merita di essere spiegata ai cittadini. Attendiamo risposta” conclude Veronica Verlicchi.