Si è chiusa un’epoca per Faenza. La Pasticceria Gelateria Centrale di Piazza del Popolo ha chiuso. Dopo tanti anni di attività, Alessandro, Armando e Lucia hanno voluto salutare la propria clientela affezionata con un messaggio in vetrina:

“Dall’1/1/89 ne sono passati di clienti a questo bancone! Quanti mercatini dei bambini, tornei delle bandiere, 100 Km del Passatore, Martedì d’estate, Feste del Torrone, Nott de Bisò… Vorremmo ringraziarvi tutti, uno per uno, per la fiducia che ci avete accordato. Un grosso in bocca al lupo a chi verrà dopo di noi. Ci si vede come sempre in piazza”.

Il Centrale riaprirà con una nuova gestione al termine di alcuni lavori che riguarderanno l’immobile.