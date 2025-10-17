Serata di paura a Porto Corsini, dove poco prima delle 22 si è verificato un grave episodio che ha dato il via a una caccia all’uomo da parte dei Carabinieri.

Secondo una prima ricostruzione, un uomo a bordo di un’auto di grossa cilindrata si sarebbe recato in via 6 dicembre 1944, una strada a fondo chiuso che termina nella pineta, con l’intento di dare fuoco a un’automobile di un conoscente residente nella zona.

Il sospettato, sceso dal veicolo con una bottiglia contenente liquido infiammabile, sarebbe stato sorpreso dal padre della persona presa di mira, che si sarebbe avvicinato per chiedere spiegazioni.

A quel punto, l’uomo avrebbe abbandonato il tentativo di incendio e, risalito frettolosamente in auto, sarebbe partito a forte velocità, travolgendo il pensionato prima di darsi alla fuga.

Immediato l’allarme ai soccorsi: sul posto sono intervenuti il personale del 118, i Carabinieri e i Vigili del fuoco. Data la gravità delle ferite riportate dalla vittima, è stato richiesto anche l’intervento dell’elisoccorso.

L’intera zona è stata circondata e battuta per ore dai militari, che hanno avviato indagini serrate per ricostruire l’esatta dinamica dei fatti e rintracciare il fuggitivo, tuttora ricercato.