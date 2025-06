Tentato omicidio aggravato: è l’accusa con la quale è stato arrestato l’aggressore che ha accoltellato un ragazzo in un bar a Lido Adriano. Si tratta di un uomo di 52 anni, milanese, ma da tempo residente a Lido Adriano. Leonardo Carovilla.

La notizia compare su Il Resto del Carlino, oggi in edicola.

Dopo l’accoltellamento, l’uomo è fuggito in sella ad un motorino, per poi presentarsi alla Caserma dei Carabinieri, consegnare il coltello utilizzato e collaborare con le forze dell’ordine e con il magistrato che lo ha interrogato, il sostituto procuratore Francesco Coco. L’uomo è stato condotto in carcere, in attesa di comparire davanti al giudice.

Il ragazzo ferito è un 23enne di origini macedoni. Le sue condizioni sono gravi, un fendente ha perforato un polmone, ma non sarebbe in pericolo di vita.

La lite fra i due è scoppiata dentro al bar. Il ragazzo è intervenuto per difendere la propria fidanzata durante un diverbio che stava degenerando. Fra il 52enne e il 23enne è scoppiata una colluttazione, ma altre persone sono intervenute per dividerli.

Più tardi, quando la giovane coppia è uscita in strada, è avvenuto l’accoltellamento. Fra il giovane e l’uomo i rapporti sarebbero problematici già da tempo, a causa di questioni familiari.