Tentativi di truffa: decine di telefonate a vittime anziane. In un caso si sono finti il Comandante della Polizia

È iniziato nella giornata di mercoledì, a Ravenna, il tour dei gazebo di Confartigianato per contrastare le truffe agli anziani, distribuendo vademecum e consigli utili per prevenire le azioni dei malviventi. Periodo migliore sembra non potesse essere scelto visto che proprio in questi giorni, su tutta la provincia, si sta segnalando una recrudescenza del fenomeno che le ultime statistiche avevano dato in calo. In questi giorni infatti molti cittadini stanno segnalando nelle diverse chat dei gruppi Whatsapp e delle reti di vicinato raggiri e tentativi di raggiri portati avanti a danno di anziani. Tutte truffe che iniziano con una telefonata a casa