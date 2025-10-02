Nei giorni scorsi i Carabinieri della Stazione di Riolo Terme hanno denunciato un 37enne, già noto alle forze dell’ordine, per tentata truffa ai danni di un’anziana del paese.

Il fatto risale alla metà di luglio, quando l’uomo aveva telefonato alla vittima qualificandosi come avvocato. Con tono convincente, le aveva riferito che il figlio era rimasto coinvolto in un incidente stradale e che servivano 750 euro in contanti per risarcire i danni. Il malvivente aveva annunciato che sarebbe passato poco dopo a ritirare il denaro.

Lo stratagemma, però, non è andato a buon fine. In casa con l’anziana c’era infatti il figlio, che ha subito compreso l’inganno e si è trovato faccia a faccia con il truffatore al momento del suo arrivo. L’uomo, vistosi scoperto, è fuggito.

La vittima e il figlio hanno denunciato immediatamente l’accaduto ai Carabinieri, che hanno avviato un’indagine basata sulla visione delle telecamere di videosorveglianza cittadina e sull’incrocio dei dati bancari. Gli accertamenti hanno permesso di identificare il falso avvocato in un 37enne residente fuori regione.

Per lui è scattata la denuncia per tentata truffa alla Procura di Ravenna.