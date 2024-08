Tentata truffa alla madre del sindaco di Bagnara di Romagna, Mattia Galli. A raccontare l’episodio è lo stesso primo cittadino sulla propria pagina Facebook. Un monito verso altre possibili vittime, un consiglio per evitare di cadere nel tranello di malfattori.

La truffa che un gruppo di malviventi ha tentato di mettere a segno è stata la truffa del finto incidente. La madre di Galli è stata contattata al telefono da una persona. Alla donna è stato detto che il figlio aveva causato un incidente stradale ed era morta una persona. Ovviamente tutto falso. Un complice dell’uomo al telefono sarebbe però passato da casa della signora per prelevare un’ingente somma di denaro a seguito dell’incidente. Mentre la linea della telefonia fissa era ancora occupata, i truffatori hanno chiamato anche al cellulare della vittima, per evitare che nel frattempo potesse allertare lei stessa parenti e amici e scoprisse la verità. Fortunatamente, a sventare la truffa sono stati alcuni conoscenti di famiglia.

“Avvertite i vostri genitori o le persone meno avvezze ai social. Se accadono fatti di questo tipo non vi chiamano a casa, si presentano direttamente i carabinieri che tutti noi conosciamo, per dare eventuali notizie spiacevoli” ha scritto quindi il sindaco Galli sui social.

Dopo la tentata truffa, è stata presentata denuncia.