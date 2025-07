La Polizia di Stato del Commissariato di Lugo nella serata del 14 luglio u.s., contattata dagli operanti del 118, è intervenuta per un’aggressione nei confronti di un cittadino straniero, che si era introdotto illegittimamente presso il garage di un’abitazione privata al fine di commettere un furto.

Lo stesso, scoperto dalla proprietaria, la spintonava per darsi alla fuga, ma veniva inseguito e raggiunto da un familiare della donna; tra i due ne nasceva una colluttazione nella quale il malintenzionato riportava una lieve ferita al capo, refertata presso l’ospedale Bufalini di Cesena ove lo stesso era stato trasportato.

L’autore del fatto, di origine marocchina e già gravato da diversi precedenti di polizia per reati contro il patrimonio, è stato così denunciato per tentata rapina impropria alla Procura della Repubblica di Ravenna e, attesa la sua pericolosità sociale, il Questore ha emesso il foglio di via con divieto di ritorno nel comune per quattro anni.