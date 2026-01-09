La consigliera comunale di Area Liberale, Cristina Alpi, esprime il suo forte dissenso riguardo ai furti e agli atti vandalici che stanno colpendo le attività commerciali di Faenza. In particolare, l’ultima ondata di tentati furti ha colpito due distributori di sigarette, uno in Via Fratelli Rosselli, già vittima di tentati furti per ben due volte negli ultimi 15 giorni, e l’altro in Via Saviotti, di proprietà della stessa Alpi.

“Non possiamo più restare in silenzio di fronte a questi atti criminali che stanno devastando il tessuto commerciale della nostra città,” afferma Alpi. “I danni, che superano i 12 mila euro in entrambe le attività,tra danni materiali e mancati incassi, sono insostenibili per i commercianti già provati dalla crisi.”

La consigliera sottolinea l’urgenza di potenziare la videosorveglianza nella zona, un intervento ritenuto necessario per garantire maggiore sicurezza.

“I Carabinieri, che stanno intensificando i pattugliamenti, non possono operare efficacemente senza strumenti adeguati per monitorare e ricostruire gli eventi. Senza telecamere, i ladri e i vandali agiscono indisturbati, rendendo l’area vulnerabile,” prosegue Alpi.

“È fondamentale che l’amministrazione comprenda la gravità della situazione,” conclude Alpi. “Negli ultimi anni il numero di furti e atti vandalici a Faenza è aumentato in modo esponenziale. Ci impegneremo per continuare a sollecitare interventi concreti in tema di sicurezza durante le prossime sedute consiliari.”