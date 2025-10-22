Fai Cisl, Flai Cgil e Uila Uil hanno sottoscritto il contratto integrativo con Tentamus Agriparadigma srl, azienda, con sede a Fornace Zarattini,che si occupa della campionatura di prodotti alimentari. Tentamus Agriparadigma è collocata in una dimensione nazionale e internazionale, applica il contratto collettivo nazionale dell’Industria Alimentare e conta in tutto più di cento dipendenti.

Le principali novità del contratto integrativo vertono sulla conciliazione tempi di vita e tempi di lavoro. Verranno infatti riconosciuti permessi retribuiti per: malattia dei figli minori di 14 anni, inserimento al sistema scolastico dei figli fino ai 6 anni e assistenza ai genitori anziani. Altri aspetti fondamentali riguardano le ore di lavoro. Le lavoratrici e i lavoratori potranno lavorare 38 ore alla settimana pur essendo retribuiti per 40; sono, inoltre, previste giornate a orario ridotto nei prefestivi del 24 e 31 dicembre.

“Le organizzazioni sindacali consce delle problematiche collegate ai giovani, alle difficoltà della tenuta del sistema pensionistico e della continua ricerca di una occupazione dignitosa, hanno ottenuto da una parte, un contributo aggiuntivo a carico dell’azienda destinato al fondo pensione contrattuale; dall’altra, un sistema premiale per anzianità di servizio, aggiungendo ore di permesso retribuite”.

Serena Russo della Fai Cisl, Ilaria Ciavatta della Flai Cgil e Alessandro Mazza della Uila Uil, unitamente alle delegate sindacali, esprimono grande soddisfazione: “Mettere al centro le persone deve essere una priorità in tutte le aziende del territorio. Tentamus Agriparadigma srl ha mostrato grande sensibilità ai temi della cura dei genitori anziani, dei figli e in generale al miglioramento della vita della persone”.