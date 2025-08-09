I Carabinieri della Stazione di Faenza Borgo Urbecco, al termine di una tempestiva indagine, hanno denunciato un pregiudicato 36enne, per aver truffato un anziano faentino con la cosiddetta “truffa dello specchietto”, un raggiro attraverso il quale, inscenando un finto incidente, si ottengono soldi dagli ignari automobilisti.

In questo caso, il 36enne era dentro la propria auto, ferma lungo il ciglio di una strada, e mentre transitava la macchina guidata dall’anziano, ha simulato un urto accidentale tra i due veicoli. L’uomo alla guida si è subito fermato e il truffatore lo ha indotto in inganno, mostrandogli la portiera graffiata della sua auto. In realtà il veicolo era già graffiato in precedenza. il 36enne si è così fatto consegnare dei soldi per la riparazione.

La vittima, dopo l’accaduto, ha capito di essere stato raggirato e ha chiesto aiuto ai Carabinieri della Stazione di Borgo Urbecco, i quali, dopo essersi fatti raccontare i fatti, si sono adoperati per identificare l’autore della truffa. Visionando le immagini delle telecamere di videosorveglianza cittadina e l’incrocio di dati inseriti ed estrapolati dalle banche dati in uso alle Forze di Polizia, i militari hanno identificato l’uomo, denunciandolo alla locale Autorità Giudiziaria, scoprendo che anche in passato era già stato segnalato numerose volte per fatti analoghi.