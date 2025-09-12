Tentata truffa del finto operatore del gas segnalata in mattinata in via dei Ciliegi, a Ravenna. Un uomo, in tuta grigia da lavoro, con in mano un tesserino artefatto di Hera, si sarebbe presentato a casa di una donna anziana, mettendola in allarme per una fuga di gas. La perdita ovviamente non era reale, ma è stata simulata mediante alcune apparecchiature in possesso al truffatore.

Fortunatamente, mentre il raggiro era ancora nelle sue fasi preliminari, è sopraggiunta la vicina di casa della donna, che ha immediatamente riconosciuto lo stratagemma messo in atto dall’uomo ed è riuscita ad allontanarlo. Il truffatore si è quindi allontanato velocemente, andandosene a bordo di un’auto, parcheggiata poco lontano.

L’episodio è stato segnalato nelle chat di vicinato del quartiere.