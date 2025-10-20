Nel pomeriggio di domenica i Carabinieri dell’Aliquota Radiomobile della Compagnia di Faenza hanno arrestato un 34enne di origini straniere, ritenuto responsabile di tentato furto all’interno di un supermercato della città.

L’uomo, entrato nel punto vendita mescolandosi tra i clienti, ha subito attirato l’attenzione del personale per il suo atteggiamento sospetto. I dipendenti hanno continuato a osservarlo finché non lo hanno visto manomettere i dispositivi antitaccheggio di alcuni generi alimentari e tentare di allontanarsi senza pagare.

Immediato l’intervento dei Carabinieri, allertati dai commessi: i militari hanno bloccato il ladro all’interno del negozio, recuperato la refurtiva e riconsegnato la merce al titolare.

Dopo le formalità di rito, su disposizione dell’Autorità Giudiziaria, l’uomo è stato sottoposto agli arresti domiciliari presso la propria abitazione, in attesa delle successive determinazioni.